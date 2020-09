Mercato, incontro col Napoli per Milik in settimana

Roma e Napoli si incontreranno in settimana per discutere dell’affare Milik. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, i giallorossi sono pronti ad offrire ai partenopei 25 milioni, pagabili in 5 tranche, per il calciatore polacco. Per l’attaccante i giallorossi hanno pronto un contratto quinquennale da 4.5 milioni netti a stagione.

In settimana summit tra #ASRoma e #Napoli per Arek #Milik: giallorossi pronti a offrire €25M (pagabili in 5 tranche) per il polacco. Per la punta pronto quinquennale da €4,5M netti a stagione. #calciomercato

👇🏻👇🏻 https://t.co/iIhy6oKCGC — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 13, 2020