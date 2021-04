La Roma è reduce dalla sconfitta per 6-2 con il Manchester United. Tiago Pinto è alle prese con i rinnovi, con quello di Mkhitaryan in cima alla lista. L’armeno avrebbe raggiunto il rinnovo già a gennaio, dopo un certo numero di presenze, ma il suo agente Mino Raiola ha messo tutto in stand-by. Questo vorrebbe delle garanzie sul futuro del progetto giallorosso. Per delle novità, riporta calciomercato.com, si dovrà attendere la fine della stagione.