Mercato, in settimana incontro con il Milan per Florenzi: resta da sciogliere il nodo sulla formula

Conclusa positivamente la trattativa per Abraham, Tiago Pinto è ora chiamato a dedicarsi agli esuberi. Della lista fa parte Alessandro Florenzi. Rientrato a Trigoria dopo la vittoria dell’Europeo, il terzino non ha preso parte alla seconda parte del ritiro giallorosso. Alla finestra c’è il Milan.

L’accordo è stato trovato, ma c’è ancora distanza sulla formula. Il club rossonero opterebbe volentieri per un prestito con diritto di riscatto, che si tramuterebbe in obbligo con la qualificazione in Champions. Dal canto suo, la società giallorossa preferirebbe avere maggiori garanzie circa l’obbligo. A riportarlo è calciomercato.com.