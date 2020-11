Nella scorsa sessione di mercato la Roma è stata ad un passo dal cedere Dzeko e ha valutato tra i profili adatti a sostituirlo anche Alexandre Lacazette. Come riporta infatti il portale inglese The Athletic UK, il club giallorosso avrebbe formulato un’offerta sostanziosa all’Arsenal per l’attaccante francese, un’offerta però rifiutata. Il giocatore ha anche segnato qualche stagione fa alla Roma, quando era al Lione e ha affrontato i capitolini in Europa League (stagione 2016-2017).