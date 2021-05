Mercato, in difesa la Roma pensa a Lovato: interessati altri due club

La Roma comincia a programmare la stagione che verrà. Diversi sono i reparti che richiedono che richiedono accorgimenti. Tra questi c’è la difesa. Il club giallorosso sta studiando diversi giocatori. La prima scelta – per ora – è Matteo Lovato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso sta monitorando da vicino il difensore classe 2000 del Verona. Sul centrale, però, ci sono anche Milan e Fiorentina.

In questa stagione Lovato ha collezionato 23 presenze. Nell’ultimo periodo è stato fermo ai box per un problema agli adduttori che lo ha costretto a saltare le gare contro Fiorentina ed Inter. In entrambe la formazione di Juric è uscita sconfitta. Per la sfida di oggi (ore 15) contro lo Spezia, però, è rientrato a far parte dei convocati.