Mercato, in attacco si pensa sempre a Belotti. Più difficile Vlahovic

Con la stagione che si avvicina alla conclusione, è tempo di programmare la rosa che verrà. In attesa di capire quale possa essere il futuro di Edin Dzeko con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, Tiago Pinto si guarda attorno per cercare un nuovo centravanti.

La pista più fattibile è quella che porta ad Andrea Belotti, fresco di salvezza con il Torino. Il capitano granata, però, non rinnoverà il contratto che scade tra un anno. La Roma, dunque, ci pensa seriamente. L’altra alternativa è Vlahovic. Come riporta Il Tempo, il club giallorosso ha dato mandato ad alcuni operatori di trattare Belotti. Più defilata la pista per il serbo della Fiorentina. Il club viola, infatti, chiede 60 milioni per lasciarlo partire.