Mercato, il Wolverhampton è pronto ad offrire 13-15 milioni per Diawara

Il Wolverhampton torna a farsi sotto per Diawara. Secondo quanto riporta Alessandro Austini de Il Tempo, il general manager della Roma Tiago Pinto è a Londra anche per cercare di trattare alcune cessioni, tra cui quella del centrocampista guineano. Il club inglese sarebbe disposto ad offrire tra i 13 e i 15 milioni di euro alla Roma per assicurarsi il calciatore. Diawara aspettava l’interesse di un club più importante, ma adesso sembra in procinto di convincersi. La sua cessione aprirebbe la strada ai giallorossi per cercare un nuovo centrocampista per rinforzare la rosa.