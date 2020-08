Mercato, il Siviglia di Monchi si muove per Karsdorp: su di lui anche Schalke e Southampton

Il mercato della Roma si muove anche in uscita. Sono tanti gli esuberi che i giallorossi hanno dentro Trigoria e uno di questi è Rick Karsdorp. Il terzino olandese era stato portato alla Roma da Monchi, ma gli infortuni non lo hanno aiutato ad inserirsi in una realtà in cui non è riuscito a sfondare. Adesso, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, potrebbe essere lo stesso ds spagnolo a volerlo rilanciare nel suo Siviglia. Sull’esterno basso ci sarebbe anche l’interessamento di Schalke e Southampton, che negli scorsi giorni ha chiesto informazioni per lui.

#Schalke and #Sevilla are interested in #ASRoma right-back Rick #Karsdorp. Monchi bought him 3 years ago and now could buy the dutch player another time. Schalke appreciate him and in the last days #Southampton have also asked info. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 14, 2020