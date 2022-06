Mercato, il Sassuolo pensa a Felix e Tripi

La tradizione del Sassuolo continua. Quale? Quella di pescare dal fulgido settore giovanile della Roma. Gli emiliani sono infatti interessati a Felix e Tripi. Il club neroverde ha buttato l’occhio sull’attaccante ghanese e sul capitano della Primavera. Il centravanti ha bisogno di giocare, mentre il difensore ha già vissuto una stagione da fuoriquota e dovrà quindi fare il balzo nei grandi. Chissà che non lo possa fare in quel di Sassuolo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Ma con la società emiliana ci sono anche altri discorsi in ballo. La Roma tiene infatti sott’occhio sia Frattesi che Berardi. Per il centrocampista – su cui il club capitolino detiene una percentuale del 30% su un’eventuale rivendita – è stata presentata un’offerta pari a 15 milioni; l’attaccate, invece, è considerata la prima scelta in caso di partenza di Zaniolo.