Mercato, il Rennes mette gli occhi su Olsen

Dopo la brusca frenata nella trattativa con il Lille, Olsen trova una nuova pretendente in Francia. Il portiere svedese dopo l’ultima stagione in Premier con l’Everton è rientrato a Roma per la fine del prestito, ma lascerà presto la Capitale. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Rennes avrebbe mostrato interesse per il classe 1990 che dunque potrebbe lasciare la Serie A e approdare in Ligue One. Solo 11 le presenze totali collezionate da Olsen con l’Everton (7 in Premier League) nell’ultima stagione; nell’annata precedente il portiere ha difeso – sempre in prestito – i pali del Cagliari.