Mercato, il PSG vuole Florenzi a titolo definitivo: pronta un’offerta di poco inferiore ai 10 milioni di euro

Il PSG è estremamente soddisfatto delle prestazioni di Alessandro Florenzi e per questo potrebbe decidere di acquistarlo a titolo definitivo. Come riporta Todofichajes.com, il valore di mercato dell’italiano è sui 12 milioni di euro ma i parigini sono convinti di poterlo acquistare definitivamente anche per meno, con un’offerta di poco inferiore ai dieci milioni di euro. I negoziati partiranno da gennaio. Sarebbe una cessione importante per la Roma, che le consentirebbe di fare cassa e migliorare i conti.