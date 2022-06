Nel pomeriggio si era diffusa una notizia dall’Inghilterra su un interessamento, anche abbastanza importante, del PSG per Mourinho. Pochettino sembra avere i giorni contati sulla panchina francese, ma non sarà il tecnico della Roma il sostituto. Nella Capitale si può rimanere tranquilli perchè, come riportato da Gianluca Di Marzio, il primo nome sul taccuino della dirigenza parigina è quello di Galtier che tanto ha fatto bene al Nizza.