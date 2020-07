Mercato, il Parma su Juan Jesus: primi contatti tra le parti

La stagione di Juan Jesus ha segnato inevitabilmente il suo futuro nella Roma. Il centrale brasiliano ha passato gran parte dell’annata in panchina e ha progressivamente perso posizioni nelle gerarchie di Fonseca, che ora non lo considera un’opzione nemmeno in casi di emergenza. Per questo motivo il giocatore cambierà aria probabilmente in estate. A farsi avanti ci ha pensato il Parma, che, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, avrebbe avviato i primi contatti per acquistare il difensore. Juan Jesus ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 30 giugno 2021.