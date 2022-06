Mercato, il Nizza chiede uno sconto importante per Kluivert. Sul giocatore anche Monaco e Marsiglia

Il futuro di Justin Kluivert è appeso tra Ligue 1 e Serie A. Il Nizza, per non farlo tornare alla Roma, chiede un forte sconto rispetto a quanto pattuito in estate che sarebbe scattato, inoltre, con la qualificazione alla Champions della squadra di Galtier (campionato finito a pari punti col Rennes quarto). Sull’esterno, però, ci sono anche Marsiglia e Monaco che sono pronte ad inserirsi in caso di mancato accordo. Situazione Coric e Bianda: entrambi andranno via a titolo definitivo. Lo riporta Emanuele Zotti de Il Tempo.

