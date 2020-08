Mercato, il Napoli insiste per Veretout ed è pronto ad offrire 25 milioni

Il calciomercato della Roma sembra per il momento legato a quello del Napoli. I partenopei, infatti, hanno intenzione di cedere Arkadiusz Milik al club capitolino, per non farlo approdare tra un anno alla Juventus a parametro zero. In cambio, in azzurro arriverà Cengiz Under, più un conguaglio economico che il Napoli vorrebbe fosse pari a 20 milioni, anche se per il momento l’offerta dei giallorossi è ferma a 15. Ma non finisce qui: proprio quei soldi incassati potrebbero ritornare nelle casse della società di Friedkin, visto che uno degli obiettivi principali per Gattuso rimane Jordan Veretout, già accostato al Napoli l’anno scorso. La valutazione è di 25 milioni di euro. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.