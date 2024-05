Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa domani alle 15:00 nella vigilia di Empoli-Roma. Una sfida a cui i giallorossi non hanno più niente da chiedere visto il raggiungimento del sesto posto nella sfida di settimana scorsa contro il Genoa. Per questo il mister della Roma potrà pensare a un turnover massiccio per fari rifiatare anche tutti quei giocatori che hanno tirato la carretta in questi ultimi mesi.