Mercato, il Leeds di Marcelo Bielsa su Florenzi, pronti 18 milioni di euro

Il Leeds United, guidato dal tecnico Marcelo Bielsa, è fresco di promozione in Premier League ed il club sta cominciando a studiare il mercato estivo per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico argentino. Tra i nomi richiesti da El loco, stando a quanto riferito dal portale The Athletic, ci sarebbe anche quello di Alessandro Florenzi. L’ex capitano della Roma, tornato dal prestito secco al Valencia, con ogni probabilità non rimarrà nella Capitale e sta cercando la sua nuova destinazione. La società inglese sarebbe disposta a mettere sul piatto 18 milioni di euro, resta però da capire la volontà del numero 24, che interessa anche a Fiorentina ed Atalanta in Italia.