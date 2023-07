Roma, i numeri del kit casalingo riportano ad un immagine Alamy di una mappa del 1676

Come riportato dal sito Footy Headlines, l’home kit della Roma 2023/24 griffato Adidas, rimanda chiaramente ad una famosa mappa del 1676. La cartina, realizzata da Giovanni Battista Falda, è stata esposta anche nel Rijksmuseum. Sembrerebbe che sia stata una scelta del club, non dello sponsor tecnico. Le maglie con il numero, sono in vendita con una spesa ulteriore di 20€. Evidente la stessa disposizione dell’immagine Alamy, con il logo del database visibile nelle stampe dei numeri. Da capire se la Roma aggiornerà il font.