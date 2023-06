Il calciomercato in uscita della Roma continua ad essere affollato, anche a causa dei 30 milioni imposti dalla Uefa e da ricavare entro il 30 giugno. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il gm dei giallorossi, Tiago Pinto, starebbe lavorando per piazzare Ebrima Darboe. Il centrocampista non farebbe parte dei piani tattici dello Special One e su di lui ci sarebbe l’interesse del Lask, che chiederebbe un prestito con opzione di acquisto.

Ebrima #Darboe is not in #ASRoma’s plans: #LASK are interested in him on loan with option to buy. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2023