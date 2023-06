Non c’è tempo per le pause in questa sessione di calciomercato per Tiago Pinto. L’obiettivo è mettere a segno altri colpi a parametro zero. Tra gli svincolati di lusso c’è anche Kamada. Il giapponese era ad un passo dal Milan prima della cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ma ora i rossoneri non hanno più la possibilità di tesserare giocatori extracomunitari. Opportunità invece ancora aperta in casa Roma. Secondo quanto riporta il quotidiano Leggo, il centrocampista potrebbe tornare un obiettivo del gm portoghese. I contatti ancora non sono stati avviati, ma una cosa è certo l’interesse c’è.