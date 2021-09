Mercato, il Galatasaray su Diawara: la Roma ha dato l’ok alla cessione

Il Galatasaray ci prova per Amadou Diawara. Per il giocatore guineano, bloccato in questo momento nel suo Paese in un hotel a causa di un colpo di stato in atto, c’è stata un’offerta del Galatasaray, come riporta Gianlucadimarzio.com. La Roma ha dato l’ok alla cessione e si sta ora confrontando col calciatore. Il mercato in Turchia chiuderà domani, si attendono possibili novità. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, l’interesse del Galatasaray è concreto con la Roma che chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro (2 per il prestito e 18 per il riscatto).