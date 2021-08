La Roma punta il centrocampista André Zambo Anguissa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il camerunense classe 1995, con un contratto in scadenza con il Fulham nel 2023, potrebbe essere il profilo giusto per José Mourinho. Il club inglese che milita in Championship però valuta il suo cartellino 20 milioni di euro e il tecnico Marco Silva lo ritiene incedibile.