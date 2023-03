Mercato, il Celta Vigo tratta per il riscatto di Carles Perez. Anche Sassuolo e Torino alla finestra

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Celta Vigo starebbe trattando con la Roma per uno sconto sul riscatto di Carles Perez. Nelle ultime settimane, il rendimento dell’esterno spagnolo è in crescita, ma non abbastanza da convincere il Celta a dare i 10 milioni pattuiti. Tiago Pinto potrebbe trattare il rinnovo del prestito, ma con obbligo di riscatto nell’estate del 2024. In Italia, Sassuolo e Torino sono alla finestra, dato l’interesse per il giocatore manifestato anche in altre sedute di mercato.