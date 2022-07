Mercato, il Celta Vigo piomba su Carles Perez

Il mercato della Roma non si ferma ai soli colpi in entrata. Per un Paulo Dybala che arriva, c’è un Carles Perez che va. L’esterno spagnolo da quando è arrivato nella capitale ha faticato a trovare spazio in prima squadra e con l’arrivo del fantasista argentino le possibilità di vedere il campo di riducono a zero. Da qui Marca.com lancia l’indiscrezione di un’offerta già avanzata, per lui, da parte del Celta Vigo. Il club iberico attenderebbe una risposta da parte della Roma a stretto giro di posta.