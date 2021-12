Mercato, il Cagliari pensa a Calafiori: la Roma punta al prestito

Il mercato invernale è alle porte e la Roma dovrà ragionare sui nomi in entrata ma anche in uscita per quei giocatori che hanno avuto poco minutaggio in questa prima parte della stagione. Il Cagliari è alla ricerca di un nuovo laterale sinistro visto l’addio di Dalbert e il contratto in scadenza di Lykogiannis e difficilmente verrà rinnovato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ad oggi la pista più calda porta alla Capitale, ovvero a Riccardo Calafiori. La Roma ha aperto al prestito del classe 2002 e il Cagliari è interessato a inserirlo in squadra fino a giugno.