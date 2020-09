Il futuro di Davide Santon sembra sempre più lontano dalla Capitale. Il terzino destro, che non ha trovato molto spazio nelle ultime stagioni in giallorosso, è pronto a partire. Su di lui continua il pressing del Besiktas. Il club turco punta a chiudere la trattativa per il prestito dell’esterno italiano classe ’91 e la Roma, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, è disposta a pagare una parte d’ingaggio dell’ex Inter.