Mercato, idea Under per la Fiorentina di Gattuso

Dopo il prestito al Leicester, dove ha collezionato 19 presenze, 2 gol e 3 assist in stagione, Cengiz Under farà ritorno a Roma. Il calciatore turco al momento è impegnato con la Nazionale per gli Europei (è subentrato al secondo tempo del match contro l’Italia al posto di Yazici), ma potrebbe essere solo di passaggio nella Capitale. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio infatti, la Fiorentina è al lavoro per assicurare al nuovo tecnico Gattuso alcuni giocatori abili a giocare sulla fascia e Cengiz Under potrebbe essere il profilo adatto per il club viola.