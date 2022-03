Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, nel futuro della Roma potrebbe esserci Talisca. Il calciatore brasiliano, classe 1994, era stato già voluto da Monchi e potrebbe fare il suo ritorno in Europa dopo le esperienze in Cina e Arabia Saudita. Il suo contratto con l’Al-Nassr scadrà a giugno 2024 e il suo cartellino è valutato circa 12 milioni di euro. Spaventa invece l’ingaggio da 6,5 milioni di euro, che potrebbe però limarsi per tornare nel calcio europeo.