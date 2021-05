Mercato, idea Renato Sanches. Con Mourinho condivide l’agente

José Mourinho fa impazzire il mondo Roma e iniziano a circolari i primi nomi caldi per il prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, per i giallorossi si sta materializzando l’idea Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, appartenente alla scuderia di Jorge Mendes così come il tecnico portoghese. Un vero e proprio uragano quello alzato dallo Special One, che non tornerà in Italia prima della fine del campionato, ma che ha indubbiamente già iniziato a programmare la Roma del futuro insieme alla società.