Mercato, Icardi: “Felice che il club mi abbia riscattato”

Mauro Icardi nelle ultime settimane era stato accostato alla Roma, come eventuale sostituto di Edin Dzeko. L’attaccante del Paris Saint Germain ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club allontanato ogni voce sul suo addio. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra, è stato un buon anno. Sono molto felice che il club abbia deciso di esercitare l’opzione di riscatto e mi offra di continuare insieme per i prossimi quattro anni. Per me è un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il primo giorno del mio arrivo a Parigi. Mi trovo bene qui, in una grande squadra che vince titoli. Questo è ciò che cerca un giocatore“.