Mercato. Ibrahimovic sempre più vicino al ritorno in Serie A: lo svedese ha detto sì al Milan

Una delle telenovele di queste ultime settimane si sta per chiudere: Zlatan Ibrahimovic ha detto di sì al Milan. L’attaccante svedese infatti ha ormai deciso negli ultimi minuti per un ritorno in Serie A e ha dato l’ok definitivo al club rossonero. La società adesso conta di chiudere tra stasera e domani mattina ma ormai adesso ci siamo. Ibrahimovic firmerà un contratto di sei mesi fino a giugno 2020 con rinnovo legato a determinate condizioni. In queste ore quindi si sta mettendo in moto la macchina organizzativa per definire tutti i dettagli dell’accordo. L’ex Barcellona sta per tornare nel campionato italiano. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio.