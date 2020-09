Mercato, Godin al Cagliari blocca la cessione di Fazio

Godin è molto vicino a vestire la maglia rossoblù del Cagliari. Il difensore è pronto a passare ai sardi a titolo definitivo e gratuito, salutando il club nerazzurro dopo appena una stagione. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il difensore ha accettato l’offerta dopo il via libera dell’Inter. La trattativa che, dunque, sarebbe in via di definizione riguarda anche la Roma, che era pronta a cedere Federico Fazio alla squadra di Di Francesco. In questo momento la trattiva ha subito una frenata proprio per l’arrivo di Godin.

#Godin, l’#Inter ha dato il via libera, il difensore ha accettato. Definitivo, gratuito. Ora tocca a #Giulini che non si aspettava questa eco mediatica. Non a caso al momento la trattativa per #Fazio ha subito uno stop — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 10, 2020