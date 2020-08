Salvatore Sirigu potrebbe non essere il prossimo portiere della Roma. Il portiere del Torino è stato accostato in queste settimane ai giallorossi, che sono alla ricerca di un estremo difensore dopo la stagione non convincente di Pau Lopez. Le annate di livello del portiere italiano in Piemonte lo hanno reso un obiettivo, che potrebbe però complicarsi. Marco Giampaolo, nuovo tecnico granata, secondo Tuttosport, sta provando a convincere Sirigu a rimanere al Torino.