Gerson, calciatore del Flamengo ed ex Roma, è finito nel mirino del Real Madrid e il padre, insieme al giocatore, potrebbero arrivare nella Capitale spagnola già questo giovedì per discutere dell’affare con Florentino Perez. A seguire attentamente Gerson c’è anche il Marsiglia, dove Sampaoli ha espressamente chiesto al presidente di fare di tutto per portarlo alla sua corte. Lo riporta espn.