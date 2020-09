L’Atalanta ha chiuso la trattativa per Piccini del Valencia, che prenderà il posto di Castagne. Sfuma quindi Rick Karsdorp al club bergamasco, ma il calciatore olandese fa comunque parte della lista dei calciatori in uscita da Trigoria. Secondo quanto riporta Sky Sport, il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, sarebbe molto vicino a chiudere l’operazione per il terzino.