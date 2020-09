Mercato, futuro in Inghilterra per Olsen: Watford al lavoro per acquistarlo

Watford in forte pressing su Olsen. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira la squadra inglese sarebbe in trattativa per acquistare il portiere svedese dalla Roma. Il direttore sportivo Giaretta starebbe lavorando per raggiungere un accordo con il portiere classe ’90. L’estremo difensore, già da tempo fuori ai margini della squadra, ha trascorso l’ultimo anno al Cagliari in prestito, attirando su di sé alcune pretendenti.

#Watford are in advanced talks to sign Robin #Olsen from #ASRoma. Sports director Giaretta is working to reach an agreement with Giallorossi and sweden goalkeeper. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 15, 2020