Mercato, frenata della Juventus per Reynolds. Difficoltà nel sistemare il giocatore in prestito: Genoa e Cagliari le possibili soluzioni

Frenata nella trattativa tra la Juventus e Bryan Reynolds, esterno destro di proprietà del Dallas che è entrato anche nel mirino della Roma. Paratici ha avuto difficoltà nel trovare una sistemazione al 19enne che non può essere tesserato direttamente dai bianconeri per via degli slot extracomunitari.

Come riporta Tuttosport Genoa e Cagliari sono le possibili soluzioni, con le società che terrebbero per 6 mesi il giocatori prima di rimandarlo di nuovo alla Juventus. La Roma resta vigile.