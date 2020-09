Alessandro Florenzi ha lasciato Roma per trasferirsi al PSG. Il terzino, trasferitosi ancora in prestito dopo l’esperienza con il Valencia della passata stagione, svolgerà in giornata le visite mediche per firmare il contratto che lo legherà ai parigini. Florenzi è partito stamattina alle ore 8.30 insieme alla fidanzata con un volo privato dall’aeroporto di Ciampino. Lo riporta gianlucadimarzio.com.