Mercato, Florenzi la chiave per arrivare a Szczesny

La Juventus vuole arrivare a Gigio Donnarumma, ma si deve scontrare con alcune rivali. All’estero ci sono PSG e Barcellona, mentre in Italia la Roma ha fatto qualche sondaggio grazie ad una chiamata di Mourinho al portiere. I bianconeri, però, hanno comunque Szczesny a difendere i pali della squadra e se ne devono liberare per far spazio all’ormai ex Milan.

Leggi anche: La Roma piomba su Sergio Oliveira, l’anti-Juventus

Per fare questo, come riporta TuttoSport, si potrebbe imbastire uno scambio con la Roma che farebbe entrare nella trattativa Alessandro Florenzi, di ritorno dal PSG ma comunque di passaggio, e portare a casa un portiere di sicuro affidamento come Szczesny. In questo modo la Juventus farebbe spazio a Donnarumma e allo stesso tempo si libererebbe di una possibile concorrente al portiere della Nazionale italiana.