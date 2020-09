gazzetta.it – Il PSG sta per trovare l’accordo con la Roma per portare Alessandro Florenzi a Parigi. Il giallorosso arriverebbe in prestito secco per una stagione, con diritto di riscatto da parte dei francesi. Il terzino risolverebbe così alcuni dei problemi della difesa parigina che ha perso Meunier, andato al Borussia Dortmund. La trattativa è entrata in una fase calda e salvo colpi di scena potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.