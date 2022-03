La Roma vuole giocare d’anticipo per assicurarsi il rinnovo del contratto di Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, i giallorossi hanno già in programma un incontro, fissato nei prossimi giorni, con l’entourage del calciatore. Il suo contratto scade a giugno, ma Mourinho lo ritiene imprescindibile per la squadra.