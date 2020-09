Nonostante l’assenza di difensori, Paulo Fonseca ha escluso Federico Fazio dalla lista dei convocati per la sfida contro il Verona dello scorso sabato. L’argentino non ha trovato l’accordo con il Cagliari, che punta tutto su Godin, ma secondo quanto riporta Il Corriere Dello Sport, avrebbe ricevuto una proposta dalla Sampdoria, dove ritroverebbe Claudio Ranieri. Juan Jesus invece continua a non accettare proposte e rischia di non essere più convocato.