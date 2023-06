Ci siamo, Justin Kluivert sta per diventare un nuovo giocatore del Bournemouth. Tiago Pinto chiude un’altra cessione per la Roma. L’ala olandese, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Valencia, sta per essere ceduto per 9,5 milioni di sterline, più 850 mila di bonus. Per il calciatore, figlio di Patrick, un contratto fino a giugno 2028. Vicino l’approdo in Premier League, come riporta Fabrizio Romano.

Bournemouth are set to sign Justin Kluivert, here we go soon! Deal agreed with AS Roma on £9.5m fee plus £850k add-ons and now also on the verge of being completed on personal terms. 🔴🍒 #ASRoma

Contract will be valid until June 2028. pic.twitter.com/OynQO0wtgB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023