È fatta per il ritorno di El Shaarawy alla Roma. Come riportato da Sky Sport, infatti, in giornata è stato raggiunto l’accordo totale tra le parti per la nuova avventura del Faraone in giallorosso. Il laterale classe ’92 arriverà in prestito secco fino al giugno del 2021 dallo Shanghai Shenhua e sostituirà nella rosa di Paulo Fonseca Justin Kluivert, partito oggi da Ciampino in direzione Lipsia.