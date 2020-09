La trattativa tra Roma e Genoa per il passaggio di Rick Karsdorp in rossoblù è vicina alla chiusura. Entro dopodomani infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino destro olandese approderà alla corte di Rolando Maran. Ma gli acquisti del Genoa in casa Roma non sono finiti: la società genoana, infatti, continua a lavorare anche per l’acquisto di Juan Jesus, difensore centrale brasiliano che non rientra nei piani tecnici di Paulo Fonseca.