Mercato, Edin Dzeko entra ufficialmente nella scuderia di Alessandro Lucci – FOTO

Era già di dominio pubblico, ma ora è diventato ufficiale. Edin Dzeko è entrato a far parte della scuderia di Alessandro Lucci. A riportarlo è il profilo Instagram della World Soccer Agency. Lo stesso procuratore ha provato a far cambiare aria all’attaccante, nell’ultima sessione di mercato, dopo il litigio con mister Fonseca. Il bosniaco è ancora alla Roma, ma non è escluso che alla fine di questo campionato non ricominci la ricerca di un nuovo club.