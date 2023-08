Il classe 2006 Ricky Solbes sarà giallorosso. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il talento del Defensa y Justicia è pronto a sbarcare nella Capitale. Si tratta di uno dei talenti più promettenti dell’Argentina, e come rivelato da ESPN, Solbes è stato in prova a Trigoria lo scorso maggio. Sul giovane c’erano numerosi di club argentini, ma la volontà del giocatore era quella di tornare a Roma poichè ne sarebbe rimasto notevolmente affascinato.

🔜 Done Deal! Ricardo #Solbes (born in 2006) to #ASRoma from #DefensaYJusticia. Contract until 2026. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2023