Mercato, Dzeko verso la Juventus: la Roma valuta il suo cartellino 15 milioni di euro

L’accordo tra Roma e Napoli in queste ore potrebbe sbloccare altre trattative in entrava. La riuscita dell’operazione Milik–Roma, infatti, sbloccherebbe la vicenda Dzeko, che sarebbe libero di approdare alla Juventus. L’attaccante bosniaco già da tempo ha manifestato il suo gradimento per un ipotetico passaggio in bianconero, e avrebbe già un’intesa di massima con la Vecchia Signora. Secondo quanto riporta Calciomercato – L’originale di Sky Sport, la Roma valuta il suo cartellino 15 milioni di euro.