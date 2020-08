Mercato, Dzeko resta la prima scelta per l’attacco della Juventus, ma la Roma non apre alla cessione

Continuano a rincorsi le voci di un possibile addio di Edin Dzeko alla Roma. Il centravanti bosniaco, che da quest’anno ha ereditato anche la fascia di capitano dopo la cessione in prestito al Valencia di Florenzi, rimane l’obiettivo numero uno per l’attacco della Juventus. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il numero 9 giallorosso è il preferito da Andrea Pirlo per sostituire Gonzalo Higuain. Resta da trovare un accordo con la società capitolina, che per il momento non ha aperto alla trattativa, confermando la volontà di trattenere Dzeko a Trigoria. Se dovesse essere il calciatore a chiedere la cessione, la Roma vorrebbe 15 milioni di euro per il suo cartellino. La Vecchia Signora, intanto, ha preso informazioni per Luis Suarez, che dovrebbe lasciare il Barcellona in estate.