Per la terza volta in tre stagioni Edin Dzeko potrebbe restare nella Capitale dopo essere stato a un passo dalla cessione. Il bosniaco, accostato in questa sessione di mercato alla Juventus, non ha mai veramente spinto per essere ceduto e anzi è assolutamente pronto e tranquillo a indossare la fascia da capitano con la maglia della Roma .Lo riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale.